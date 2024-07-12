MLB／國聯雙強對決道奇灰頭土臉 大谷4支0、2K上不了壘
國聯雙強交鋒，結局是道奇隊輸得灰頭土臉，今天以1：5吞敗，讓費城人隊完成2008年以來首度在主場3連戰橫掃道奇，加上客場則是2011年以來第一次，道奇則是吞下4連敗。
開路先鋒大谷翔平4打數繳白卷，包括2次三振，全場未上壘，連續4場盜壘之旅當然也畫下句點。
道奇打線只有5支安打，以後段棒次表現較佳，第8棒泰勒（Chris Taylor）單場3次保送，第9棒勒克斯（Gavin Lux）雙安，第5局的陽春砲攻下道奇唯一分數。
費城人4任投手演出壓制，先發投手諾拉（Aaron Nola）投6局僅被敲4安打、失1分，送出9K，包括第5局挨了勒克斯的陽春砲被追近到1分差後，面對第1到3棒大谷、史密斯（Will Smith）、弗里曼（Freddie Freeman）連飆3K。
費城人以透納（Trea Turner）首局的陽春砲為比賽揭開序幕，第2局馬許（Brandon Marsh）也敲陽春全壘打，第6局三壘打再度建功，打下費城人的第3分；史瓦柏（Kyle Schwarber）第8局加入開轟行列，補上一發陽春砲。
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