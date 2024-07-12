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MLB／亞土維左手痠痛退出明星賽 雙城工具人生涯首次入選

聯合新聞網／ 綜合報導
卡斯楚本季繳出生涯最佳表現，遞補左手不適的亞土維進入明星賽。 法新社
卡斯楚本季繳出生涯最佳表現，遞補左手不適的亞土維進入明星賽。 法新社

太空人隊明星二壘手亞土維（Jose Altuve）傳出因左手痠痛退出美聯明星隊，空出的名額將由雙城隊的工具人卡斯楚（Willi Castro）遞補，這是他生涯首度入選明星賽。亞土維的明星賽先發位置則改由遊騎兵隊的塞米恩（Marcus Semien）擔綱。

卡斯楚堪稱雙城的超級工具人，本季在二壘、三壘以及外野都有超過20場的出賽，甚至還登板投球過兩次，主投1.1局，沒有被敲出安打。自六月起，卡斯楚就扛下了球隊的主戰二壘，而在游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）因傷缺陣時，卡斯楚也能先發出戰。

「他非常優秀，我們常常都在談論這名球員。」雙城隊總教練波德利（Rocco Baldelli）對卡斯楚讚譽有加，「球團中的每個人，不論是投手、野手、教練，都非常欣賞與欽佩卡斯楚。」

卡斯楚本季全勤出賽雙城的93場比賽，繳出2成68打擊率、88支安打、7轟以及29分打點，打出了進入職棒6年以來的最佳表現。

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