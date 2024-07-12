MLB／海盜狀元又一狂作 史肯斯7局無安打11K寫史上第4人紀錄

海盜隊神級新人史肯斯（Paul Skenes）又投出一場驚人戰役，今天面對釀酒人隊先發7局未被敲出安打、狂飆11次三振，幫助海盜以1：0險勝釀酒人隊，史肯斯推進個人6勝0敗，防禦率再下修為1.90。

全場唯一分數在第7局才出現，由葛蘭多（Yasmani Grandal）二壘打送回寶貴分數，這也是史肯斯一直沒注意到自己在挑戰歷史的原因。「無心思考到這是無安打比賽是很容易的事，1：0的比賽，一次揮棒就可能被追平，重點是拿到出局數，在比賽結束之前，這些紀錄都不重要。」

隊友７局上攻下寶貴的１分，讓史肯斯投完７局後以勝投資格退場，最終也收下勝投。 路透

史肯斯用球數99球，仍讓對手安打掛蛋，「當然，我想完成比賽，但無論如何，我能夠理解教練團的決定。」海盜教頭薛爾頓（Derek Shelton）表示，換投決定無關用球數，而是感覺他累了，「我相信眼睛、相信他，當時我和他聊，感覺他是累了，釀酒人盡了全力消耗他的體能，而史肯斯今天已經展現了他的所有能力。」

史肯斯前3局就有7K，但釀酒人也讓他耗了超過60球，然而史肯斯在後續做了調整，雖然三振數下修，但更有效率取得出局數，最終完成7局投球。

Paul Skenes has now recorded 7+ strikeouts in eight consecutive starts, a new franchise record! pic.twitter.com/PagN6aZ29s — Pittsburgh Pirates (@Pirates) 2024年7月11日

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）指出，「這就像是雙面刃，面對這樣的投手，讓他搶到兩好球是找死，但我們想要取得球數領先也不是那麼容易的事，這是一門藝術，而他也看出了這點，很快做出調整，必須為他送上稱讚。」

加上5月18日對小熊隊6局未被敲安、11K，史肯斯成為史上第4位單季有兩場0安打、10K以上的投手，而前3人都是傳奇名投，分別是萊恩（Nolan Ryan）、薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander），其中以萊恩在生涯第7季辦到最快、韋蘭德第17季最晚，而史肯斯在生涯第1季、第11場先發就達成這項成就。