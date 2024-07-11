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MLB／釀酒人前MVP期待與大谷當隊友 盛讚他是最強球員
大聯盟明星賽將於台灣時間17日舉行，釀酒人隊前MVP球星葉力奇（Christian Yelich）接受訪問時表示，很期待與道奇隊日籍球星大谷翔平當隊友。
葉力奇本季一掃近幾年陰霾，打出回春表現，目前累計67場出賽，繳出3成35打擊率、84支安打、11轟以及41分打點的好表現，幫助釀酒人登上分區龍頭，同時也入選了本屆明星賽。葉力奇在2016、2018以及2019都曾入選，2018甚至獲得了國聯年度MVP，2019年也獲得MVP票選第2名的肯定。
葉力奇在接受《ESPN》訪問時，被問到在國聯明星隊最期待跟誰一起打球，甚至只是看他打球就好時，葉力奇回覆：「這個答案很簡單，就是翔平吧。」並且也盛讚大谷的實力：「你知道，他是現在最好的球員，只跟他當一晚隊友都是件很酷的事。」
在補齊打席數後，葉力奇目前打擊率以3成35領先第二名大谷翔平的3成17暫居國聯打擊王，而大谷翔平目前以28轟暫居全壘打王，打點則以66分排名第三，落後給勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）以及費城人隊的波姆（Alec Bohm）。
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