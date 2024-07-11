MLB／道奇先發輪值拉警報 美媒點名5大補強人選
道奇隊明星投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）傳出因背部緊繃放入15天傷兵名單，主力先發輪值已有3人高掛免戰牌，先發輪值出現了不小漏洞，MLB記者卡夫納（Rowan Kavner）於《Fox Sports》撰文表示，道奇可考慮市場上幾名選手來進行補強。
目前道奇陣中主力輪值包含山本由伸、布勒（Walker Buehler）以及老將克蕭（Clayton Kershaw）都在養傷，野手也有孟西（Max Muncy）、貝茲（Mookie Betts）等明星等級球員因傷缺陣。雖然目前道奇以55勝37敗居於國聯西區龍頭，領先分區第二的教士7.5場勝差，但卡夫納仍擔憂道奇的陣容深度。
卡夫納指出，葛拉斯諾的受傷凸顯道奇先發人手不足的情況，勢必要透過交易來加強陣容，以面對世界大賽。針對道奇的現況，卡夫納點名現今美聯三振王，白襪隊左投克羅謝（Garrett Crochet）和費德（Erick Fedde）、老虎隊弗萊賀提（Jack Flaherty）、光芒隊艾佛林（Zach Eflin）或遊騎兵隊伊瓦迪（Nathan Eovaldi），5人都可以作為補強的潛在人選，雖然可能又是一大筆開銷，但少了一個王牌，付出的代價可能更大。
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