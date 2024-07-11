MLB／大谷妨礙風化？盜壘慶祝被誤會成打手槍動作 網：超狂

道奇隊日本球星大谷翔平今天面對費城人隊，雖沒有開轟，但4打數2安打，還上演本季第22次盜壘成功，不過他比賽中一個動作，讓許多網友想歪。

大谷翔平首局就敲安上壘，2出局後他展現快腿，盜上二壘，隨後他將手套脫掉，把裡面的沙子弄出來。不過大谷將手放在褲檔附近，快速上下搖動，讓許多網友誤以為他在做猥褻動作。

no way Shohei Ohtani celebrated a stolen base by crankin' his shit 😭😭😭



pic.twitter.com/50MOjZz5Ib — Evan (@OhChev) 2024年7月10日

這段畫面在網路上被瘋傳，網友紛紛表示，「新的大谷盜壘慶祝方式出現了」、「大谷接受美國文化」、「大谷本季最瘋狂的盜壘慶祝動作」。

大谷連3場未開轟，但連4場有盜壘成功，道奇終場以3：4不敵費城人，大谷目前28支全壘打仍是國聯榜首，打點66分暫居第3，長打率6成35、整體攻擊指數（OPS）1.037都是最高。