MLB／大谷翔平被開汽水還吞K 史特姆：三振偉大打者太酷了

大聯盟戰績最佳的費城人隊，今天在主場42912名觀眾前，又以4：3擊敗道奇隊，搶下3連戰前兩勝，中繼投手史特姆（Matt Strahm）7局上三振大谷翔平化解危機，讓爆滿球迷看得相當過癮，他說：「大谷是有史以來最偉大的打者之一，這實在太酷了。」

大谷4打數2安打，5局上1出局一、三壘有人時，揮出1分打點安打，追成2：2平手，不過費城人5局下攻下兩分，打完前6局仍以4：2領先。

費城人7局上推出柯克寧（Orion Kerkering）接替先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez），只投3人次留下1出局一、三壘有人局面，再換上史特姆救火。

史特姆面對首名打者就是大谷，球場播報念出他的名字時，現場球迷爆出巨大噓聲，這也是費城人岌岌可危的一刻，總教練湯姆森（Rob Thomson）形容：「感覺就像季後賽。」

費城人隊中繼投手史特姆7局上三振大谷翔平。法新社

史特姆用伸卡球、滑球、速球對決大谷，在2好1壞後投出83英里滑球讓他揮空三振，差點連頭盔都甩掉了；再讓下一棒赫南德茲（Teoscar Hernandez）揮出高飛球出局，解決這半局危機，現場球迷在全國電視轉播的比賽中起立歡呼。

「當然知道誰站在打擊區。」史特姆賽後被問到關鍵時刻三振大谷一事，他說：「我要再說一次，這些球迷的能量無與倫比。」

大谷對費城人兩戰6打數3安打、獲保送1次，還有兩次盜壘成功，但未能轟出全壘打；費城人昨天首戰10：1大勝，今天再下一城，本季戰績升至60勝32敗，也是首支達到60勝的球隊。

值得一提的是，費城人7人入選明星賽，寫下隊史新紀錄，史特姆也在其中，17日將前往遊騎兵隊主場參賽，和大谷成為國聯明星隊的隊友。