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MLB／大谷4連霸「體壇奧斯卡」史上第一 有望再奪這獎項

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平連續4年獲得年度最佳MLB球員獎項，且有望再奪得年度最佳男運動員獎項。 法新社
大谷翔平連續4年獲得年度最佳MLB球員獎項，且有望再奪得年度最佳男運動員獎項。 法新社

有「體壇奧斯卡」之稱的「年度體育卓越表現獎」（ESPY）今天登場，道奇日籍球星大谷翔平奪得年度最佳MLB球員獎項，完成此獎項的4連霸，成為史上第一位連續4年獲獎的MLB球員。

今年入圍ESPY年度最佳MLB球員，包含了去年奪下國聯MVP的勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）、美聯塞揚得主的洋基隊強投柯爾（Gerrit Cole）以及遊騎兵隊世界大賽MVP席格（Corey Seager）以及大谷翔平，最終由大谷連續4年抱回此獎項。

大谷生涯4度獲得年度最佳MLB球員獎，追平巨人隊名將邦茲（Barry Bonds）與普荷斯（Albert Pujols）並列史上最多。此外，大谷也連續3年入圍年度最佳男運動員，得獎者將於明天公布，上屆得主是NFL堪薩斯酋長隊的超級四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），他也獲得了本屆年度最佳NFL運動員。大谷曾於2022年獲得年度最佳男運動員，若他第2次獲獎，將成為史上第4位2度獲得年度最佳男運動員的得主。

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MLB 大谷翔平

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