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MLB／菜鳥萊斯扛4棒慘吞3K 布恩押錯寶還好洋基險勝光芒

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
雖然打線還是低迷，但洋基終於贏球了。 美聯社
雖然打線還是低迷，但洋基終於贏球了。 美聯社

洋基隊近況不振，今天對光芒隊之戰調動棒次，把第4棒重任交給25歲菜鳥一壘手萊斯（Ben Rice），但他4次打數掛零、吞下3次三振，幸好葛里沙姆（Trent Grisham）跳出來當英雄，攻下兩分打點，洋基終場以2：1險勝。

洋基在6月15日時，戰績50勝22敗是大聯盟最佳，接下來21場比賽只有5勝16敗，這段期間的表現變成大聯盟最爛，總教練布恩（Aaron Boone）今天決定把萊斯從1棒調到4棒，佛度戈（Alex Verdugo）變成開路先鋒，兩人互換角色。

萊斯生涯前19戰出現5轟，成為隊史第6人，第20場比賽就扛起中心打者，棒次跟在索托（Juan Soto）、「法官」賈吉（Aaron Judge）後面。

布恩賽前表示，把棒次稍微調整一下，萊斯近況不錯，希望他在中心棒次發揮一些作用。

菜鳥一壘手萊斯只打20場就扛第四棒，但今天表現不佳吞了3K。 路透
菜鳥一壘手萊斯只打20場就扛第四棒，但今天表現不佳吞了3K。 路透

此役開打後，洋基打線還是很慘，全場只出現6支安打，還比光芒少4支，佛度戈連續4次打數掛零，索托是唯一2安打者，賈吉4支1、吞下2K，連續7場比賽未開轟，全壘打停在32支（大聯盟榜首）。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）投4.1局失1分，接下來4名投手都未失分，葛里沙姆2局上二壘打攻下全場第1分，4局上高飛犧牲打再下一城，成為贏球功臣。

光芒先發投手艾佛林（Zach Eflin）投7局，失2分只有1分自責，優質表現吞敗。

光芒 大聯盟 洋基

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