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MLB／K湯弟弟有工作了！ 小聯盟約回鍋小熊

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森家小弟崔斯日前遭到大都會釋出，今日傳出轉戰小熊隊，將是生涯第5度效力芝加哥球隊。 路透
湯普森家小弟崔斯日前遭到大都會釋出，今日傳出轉戰小熊隊，將是生涯第5度效力芝加哥球隊。 路透

前NBA勇士隊球星K湯（Klay Thompson）日前轉戰獨行俠隊，引起軒然大波，同時在棒球圈奮戰的湯普森家小弟崔斯（Trayce Thompson）卻遭到大都會隊釋出。而今日傳出崔斯將以小聯盟約轉戰小熊隊，繼2021後再次回到風城。

根據《今日美國》記者伯奇（Tommy Birch）報導，崔斯與小熊簽下小聯盟約，且有望在當天賽事就披掛上陣。崔斯的棒球浪人生涯曾多次效力芝加哥球隊，包含2015、2018、2023待在白襪，2021則效力小熊，如今相隔2季後又回鍋。

今年球季初崔斯與大都會簽下小聯盟合約，但僅在3A出賽62場，打擊三圍.228/.300/.500，累積16轟、44分打點。7年大聯盟生涯則累積369場出賽，繳出打擊三圍.212/.300/.411、攻擊指數0.711、45轟以及126分打點的成績。

湯普森家的二哥，前金州勇士當家球星K湯轉戰達拉斯獨行俠。 美聯社
湯普森家的二哥，前金州勇士當家球星K湯轉戰達拉斯獨行俠。 美聯社

湯普森一家三兄弟皆為運動選手，父親老湯普森為1978年波特蘭拓荒者的選秀狀元，在NBA有著14年的職業生涯，大哥麥切爾（Mychel Thompson）也曾於NBA效力，而二哥K湯則在2011年第1輪就被金州勇士挑走，替勇士征戰多年，今年則轉戰達拉斯獨行俠。

Klay Thompson 小熊隊 湯普森

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