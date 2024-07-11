MLB／日媒曝跟拍惹怒大谷 2.5億豪宅不住了？

道奇隊日籍球星大谷翔平5月遭爆料在洛杉磯置產，在與道奇簽下10年7億美金的大約後，花785萬美元（約新台幣2.5億）買下一棟位於加州拉肯亞達弗林楚奇的現代化豪宅，但後續卻遭日本電視台空拍大谷住宅並採訪附近居民，現在有消息傳出大谷翔平可能會將豪宅賣掉。

《紐約時報》透過房地產買賣紀錄發現大谷翔平的豪宅購買紀錄，《洛杉磯時報》也報導此事，然而在報導出爐後，包含日本電視台與富士電視台，出動了空拍機拍攝這棟豪宅，也採訪了附近居民，傳出惹怒大谷遭到封殺，對此電視台也鄭重道歉。

不過今天根據日媒引述球團相關人士的消息指出，大谷翔平將不會住進該棟豪宅，「我不會去住那裡了。」且大谷翔平在買下那棟房子已經過了1個半月，直到現在都還沒有搬進去。該房子的所有權仍屬於大谷的房地產管理公司，但預計該棟房子會被出售。

關係人士指出，大谷翔平不信任房地產公司的管理制度，認為他在搬家之前的消息就被洩漏了，球員們對於房地產公司的資訊管理感到不信任，而房地產公司也沒有預料到這樣的情況，對於大谷翔平的憤怒顯得非常慌張。

而大谷的擔憂也非空穴來風，因為洛杉磯近期幫派搶劫案已演變成社會問題。先前大谷翔平的前隊友西蒙斯（Andrelton Simmons）就曾在回家時，手機收到了警報的系統，後續在觀察家中監視器時，發現了多位犯人入侵住家並翻找東西的畫面。