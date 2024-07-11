MLB／本季首次「完美一局」 白襪火球男寫隊史百年紀錄

今日白襪與雙城進行二連戰首場賽事，九局上半白襪推派火球男寇佩克（Michael Kopech）上場關門，他不僅幫助球隊鎖定勝局，更只用了9球就飆出3次三振，寫下大聯盟本季首次的「完美一局」。

寇佩克在3：1球隊領先時登板關門，僅靠著破百英里的快速球與卡特球就讓3名雙城打者都被3球三振，拿下了本季第9場救援成功，也成為了大聯盟史上第114位達成完美一局的投手。值得一提的是，寇佩克是白襪隊史自1923年8月22日瑟斯頓（Sloppy Thurston）後，相隔近101年後再度達成此紀錄的投手。

9 pitches. 9 strikes. Ballgame.



Michael Kopech throws the first immaculate inning of the season!



(MLB x @loanDepot) pic.twitter.com/VH1RgXpl1D — MLB (@MLB) 2024年7月10日

「老實說，我從第四球後就在想完美一局的事了。」賽後寇佩克直言對寫下紀錄的看法，「我意識到計分板上沒有壞球，就想要達成這項紀錄，不過投著投著就沒有再想這件事了，很開心能夠完成這個紀錄。」

大聯盟上一次出現完美一局是2023年5月24日由海盜隊的奧維多（Johan Oviedo）面對遊騎兵所達成的。