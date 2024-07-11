快訊

美好市多會員年費調漲8% 台灣是否跟進？業者回應了

鄭文燦涉貪風暴擴大！桃院午後三度開羈押庭 檢辯備戰

中職／張育成3.5年9250萬當悍將 刷新最大約、最高月薪紀錄

MLB／本季首次「完美一局」 白襪火球男寫隊史百年紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
寇佩克以完美一局收下比賽勝利，成為白襪隊史自1923年後又一位達成此紀錄的投手。 美聯社
寇佩克以完美一局收下比賽勝利，成為白襪隊史自1923年後又一位達成此紀錄的投手。 美聯社

今日白襪與雙城進行二連戰首場賽事，九局上半白襪推派火球男寇佩克（Michael Kopech）上場關門，他不僅幫助球隊鎖定勝局，更只用了9球就飆出3次三振，寫下大聯盟本季首次的「完美一局」。

寇佩克在3：1球隊領先時登板關門，僅靠著破百英里的快速球與卡特球就讓3名雙城打者都被3球三振，拿下了本季第9場救援成功，也成為了大聯盟史上第114位達成完美一局的投手。值得一提的是，寇佩克是白襪隊史自1923年8月22日瑟斯頓（Sloppy Thurston）後，相隔近101年後再度達成此紀錄的投手。

「老實說，我從第四球後就在想完美一局的事了。」賽後寇佩克直言對寫下紀錄的看法，「我意識到計分板上沒有壞球，就想要達成這項紀錄，不過投著投著就沒有再想這件事了，很開心能夠完成這個紀錄。」

大聯盟上一次出現完美一局是2023年5月24日由海盜隊的奧維多（Johan Oviedo）面對遊騎兵所達成的。

完美一局 白襪

相關新聞

MLB／今永昇太抓金鶯奪第8勝 小熊三冠王下一戰前進明星賽

小熊隊左投今永昇太生涯首次對決金鶯隊，面對美聯東區排名第1的強權，展現強投威力，先發6局未失分，優質表現奪下本季第8勝，...

MLB／大谷停在28轟、道奇3連敗 費城人率先搶下60勝

道奇隊作客費城，今天對費城人隊進行3連戰第2戰，大谷翔平4打數2安打、攻下1分打點，連續3場比賽未開轟，道奇終場3：4落...

MLB／道奇重砲比賽中途宣布參戰 全壘打大賽8人名單確定

今日道奇與費城人系列戰第二戰，道奇外野重砲赫南德茲（Teoscar Hernandez）在三局下半比賽中受訪表示，自己將會參加本屆全壘打大賽。今日稍早遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）也宣布

MLB／K湯弟弟有工作了！ 小聯盟約回鍋小熊

前NBA勇士隊球星K湯（Klay Thompson）日前轉戰獨行俠隊，引起軒然大波，同時在棒球圈奮戰的湯普森家小弟崔斯（Trayce Thompson）卻遭到大都會隊釋出。而今日傳出崔斯將以小聯盟約轉

MLB／菜鳥萊斯扛4棒慘吞3K 布恩押錯寶還好洋基險勝光芒

洋基隊近況不振，今天對光芒隊之戰調動棒次，把第4棒重任交給25歲菜鳥一壘手萊斯（Ben Rice），但他4次打數掛零、吞...

MLB／日媒曝跟拍惹怒大谷 2.5億豪宅不住了？

道奇隊日籍球星大谷翔平5月遭爆料在洛杉磯置產，在與道奇簽下10年7億美金的大約後，花785萬美元（約新台幣2.5億）買下一棟位於加州拉肯亞達弗林楚奇的現代化豪宅，但後續卻遭日本電視台空拍大谷住宅並採訪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。