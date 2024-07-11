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MLB／大谷停在28轟、道奇3連敗 費城人率先搶下60勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
谷翔平4打數2安打、攻下1分打點，連續3場比賽未開轟，但有一次盜壘演出。 法國新聞社
谷翔平4打數2安打、攻下1分打點，連續3場比賽未開轟，但有一次盜壘演出。 法國新聞社

道奇隊作客費城，今天對費城人隊進行3連戰第2戰，大谷翔平4打數2安打、攻下1分打點，連續3場比賽未開轟，道奇終場3：4落敗，最近吞下3連敗，費城人成為本季首支達到60勝的球隊。

大谷再扛道奇開路先鋒指定打擊，首局面對費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez），第1球就把94英里伸卡球打成右外野安打，連續4場比賽開張，還上演本季第22次盜壘成功。

道奇打完前4局1：2落後，5局上1出局一、三壘有人時，大谷又把95英里伸卡球打向中外野，形成1分點安打，追成2：2平手。

不過費城人5局下又攻下兩分，儘管道奇8局上追回1分，終場仍以1分之差落敗，繼昨天3連戰首戰1：10慘敗後，本季對戰大聯盟戰績最佳的費城人吞下2連敗。

大谷7局上最後一次打擊遭三振，本季打擊率從賽前3成15升至3成17，在大聯盟排名第4、國聯第2。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）只投4.2局，被揮出9支安打，包括史瓦柏（Kyle Schwarber）首局首打席全壘打，失4分吞敗，終止最近5連勝，戰績掉到9勝3敗，挑戰單季10勝還要等一等。

大谷目前28支全壘打仍在國聯居榜首，打點66分暫居第3，長打率6成35、整體攻擊指數（OPS）1.037都是最高。

費城人 道奇

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