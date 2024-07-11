MLB／道奇重砲比賽中途宣布參戰 全壘打大賽8人名單確定

今日道奇與費城人系列戰第二戰，道奇外野重砲赫南德茲（Teoscar Hernandez）在三局下半比賽中受訪表示，自己將會參加本屆全壘打大賽。今日稍早遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）也宣布自己將參戰，自此本屆賽事已確定8人名單。

The field is set.



Teoscar Hernández is the final participant in this year's #HRDerby!



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赫南德茲去年效力水手，今年則被道奇網羅，與大谷翔平一同被視為打線中的重要補強。在今日賽前，赫南德茲出賽90場，繳出.257/.319/.480、攻擊指數0.799、19轟以及60分打點的成績單，本次是生涯第2度入選明星賽。

而赫南德茲在今日與費城人之戰三局下半接受訪問，主播詢問：「你想要參加全壘打大賽對吧？」赫南德茲則回覆：「沒錯，這對我來說意義重大，想想有這個機會參加，享受這種時刻。就放手去玩，贏下每件事吧。」主播再次確認赫南德茲的參賽意願，而赫南德茲也給出肯定答覆。

Teoscar Hernández announces his participation in this year's #HRDerby! pic.twitter.com/D2iNuBhmHO — MLB (@MLB) 2024年7月10日

除了本日宣布參賽的赫南德茲與賈西亞外，其他參賽者分別為金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）、大都會隊阿隆索（Pete Alonso）以及費城人隊波姆（Alec Bohm）。