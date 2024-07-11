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MLB／白襪索洛卡慘吞開季10連敗 獨居美聯敗投王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
白襪中繼投手索洛卡（Michael Soroka）投1局失1分吞敗，吞下開季10連敗。 美聯社資料照
白襪中繼投手索洛卡（Michael Soroka）投1局失1分吞敗，吞下開季10連敗。 美聯社資料照

白襪隊今天在芝加哥主場對雙城隊進行雙重賽，第1場比賽好不容易以3：1贏球，終止對戰8連敗，結果第2戰又以2：3落敗，中繼投手索洛卡（Michael Soroka）投1局失1分吞敗，吞下開季10連敗。

大聯盟本季賽事開打超過3個月，目前兩名投手達到2位數敗投，洛磯先發投手哈森（Dakota Hudson）出賽17場投出2勝12敗、防禦率5.84，暫居「敗投王」。

索洛卡今天吞下第10敗是美聯投手最慘，出賽21場包括9場先發，至今一勝難求、防禦率5.25，而且跨季11連敗，最近勝投是去年效力勇士隊時，7月22日對釀酒人隊先發6局失4分。

白襪、雙城雙重賽第2戰，白襪先發投手索普（Drew Thorpe）6局上被敲兩支全壘打，原本勝投機會也飛了，退場時2：2；索洛卡7局上登板，面對前3棒就被揮出兩支安打、失1分，成為大聯盟本季第2位吞下10敗的投手，白襪對戰雙城掉到1勝9敗。

至於勝場部分，目前共有8位投手達到10勝以上，勇士隊塞爾（Chris Sale）12勝排名第1，皇家隊盧戈（Seth Lugo）、金鶯隊羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）11勝並列第2，也是美聯榜首。

勇士 白襪 雙城

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