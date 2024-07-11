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MLB／水手簽下沈家羲 今年旅外第5人
國外職棒對台灣球員頻頻招手，廿歲「火球男」沈家羲也成為其中一員，他在春季聯賽投出一五六公里球速，近期與美職水手隊完成簽約，成為隊史第十二位台將，也是今年旅外第五人。
身高一百八十六公分、右投右打的沈家羲，高中時期就讀穀保家商，在高中木棒聯賽 、王貞治盃皆有不錯表現，當時已有職棒球探注意，高中畢業後就讀開南大學成為主力救援，前年梅花旗拿下救援王。
沈家羲前年曾一度與運動家隊達成共識，然而因故未完成簽約，去年七月又因酒駕被依公共危險罪嫌移送，直到今年加入新北禾聯成棒隊，在春季聯賽投出個人球速新高，才完成旅美心願。
沈家羲與水手簽下小聯盟合約，球團高層遠從西雅圖飛至台灣簽約，展現重視程度，水手體系球隊自二○二○年陳偉殷後，再次出現台灣選手。
沈家羲表示，感謝穀保家商、開南大學以及新北成棒隊這幾年來的照顧，才能完成出國打球的夢想。
今年在沈家羲之前，林維恩加盟運動家隊、柯敬賢加盟道奇隊，日職則有讀賣巨人隊簽下黃錦豪、養樂多隊簽下徐翔聖，延續去年六人旅外的浪潮。
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