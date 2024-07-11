MLB／水手簽下沈家羲 今年旅外第5人

老虎今天主場迎戰守護者，派出日籍投手前田健太掛帥先發。這場比賽他雖然達成大聯盟生涯第1000次三振的里程碑，但繼前一場3.2局丟9分後，今天僅投2.2局又核爆6分退場，靠隊友幫忙才逃敗，但最終老虎還是

2024-07-10 17:51