MLB／生涯千K里程夜留汙點 前田健太2.2局核爆6分遭噓爆

老虎今天主場迎戰守護者，派出日籍投手前田健太掛帥先發。這場比賽他雖然達成大聯盟生涯第1000次三振的里程碑，但繼前一場3.2局丟9分後，今天僅投2.2局又核爆6分退場，靠隊友幫忙才逃敗，但最終老虎還是8：9輸給守護者，在上個系列賽橫掃紅人後中斷連勝。

前田健太今年從雙城轉隊至老虎，但本季狀態不佳，今天對上守護者，第1局就被打線狙擊，被剛登上大聯盟不久的馬丁尼茲（Angel Martinez）和J.奈勒（Josh Naylor）分別敲轟，失掉3分。2局上，前田找回手感，投出3上3下。對上黑吉斯（Austin Hedges）時，更是送出大聯盟生涯第1000次三振，也抓下最後一個出局數。

Congratulations to @maeken1988 on his 1,000th career strikeout 👏 pic.twitter.com/D2JWgT9kiD — Detroit Tigers (@tigers) 2024年7月9日

3局上前田再度遭遇亂流，抓下兩個出局數後再失2分，面對施尼曼（Daniel Schneemann）投出保送後，在球迷噓聲中被換下場。不過老虎在3局下開始發力，基斯（Colt Keith）、烏謝拉（Gio Urshela）和馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）相繼貢獻全壘打，幫助老虎6局下追平比分，幫助前田敗投解套。最終兩隊鏖戰至第10局，老虎才以8：9敗下陣來。

總計前田健太先發出戰僅投2.2局，被敲出7安包含2支全壘打，失掉6分全為全為責失，防禦率升至糟糕的7.26。即使今天達成1000次三振的生涯里程碑，仍遭到球迷質疑，紛紛在網上要求老虎將前田交易出去。