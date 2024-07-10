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MLB／菊池雄星狂飆生涯新高13K仍問天 面對交易流言不理會

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星。 美聯社
菊池雄星。 美聯社

藍鳥隊日籍左投菊池雄星近況不理想，他今天面對巨人隊擺脫陰霾，主投7.1局0保送，狂飆生涯新高13K，不過巨人靠著再見暴投，以4：3氣走藍鳥。

菊池雄星前2局就狂飆5K，4下他被球星拉莫斯（Heliot Ramos）敲出陽春砲，直到8下才又被費茲傑拉（Tyler Fitzgerald）擊出陽春砲，他三振下一棒懷斯利（Brett Wisely）後，用球數達100球，退場休息。

藍鳥靠著菊池好投，加上克萊門特（Ernie Clement）7上轟出三分砲，取得3：1領先，但9下理察斯（Trevor Richards）登板砸鍋，還投出再見暴投葬送比賽。

儘管菊池繳出好投，但已連5場先發球隊都輸球，藍鳥戰績41勝50敗，本季闖進季後賽機會不大，可能在交易大限成為賣家。菊池受訪時被問到如何看待交易流言，他說，「我不會去看社交媒體或關於自己的新聞，我要做的是為下一場做準備，也就是對響尾蛇的比賽。」

巨人 菊池雄星 藍鳥

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