MLB／洋基不敵光芒近23戰吞17敗 總管凱許曼：感到擔憂
洋基隊近況慘烈，總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）親自到坦帕灣督軍，但洋基終場仍以3：5不敵光芒隊，近23場苦吞17敗，大聯盟同期最差。
1局上洋基靠著托瑞斯（Gleyber Torres）適時安打，先馳得點。不過光芒1下立刻反攻，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）先敲出長打追平，佩瑞德茲（Isaac Paredes）再補上一發三分砲，取得4：1領先。
7上洋基菜鳥萊斯（Ben Rice）敲出兩分砲，但光芒德盧卡（Jonny DeLuca）8下敲出長打再添1保險分，終場以5：3贏球。
洋基今天展開客場6連戰，周末要和美東龍頭金鶯隊交手，目前落後3場勝差，總管凱許曼直言，「對球隊近期的表現感到擔憂。我的工作是不對任何事掉以輕心，顯然我們最近一直在掙扎，幸運的是，我們開季表現強勢，希望我們能渡過難關，這狀態已持續太久了。」
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