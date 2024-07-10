MiLB／鄭宗哲轟3分砲建功 李灝宇逆轉安助隊奪勝
美職小聯盟海盜隊2A台灣好手鄭宗哲今天一棒轟出3分全壘打，本季第9轟出爐，幫助球隊奪勝；老虎隊2A李灝宇也有好表現，其中在第7局敲出逆轉2打點安打，成為贏球功臣。
海盜隊2A今天對上金鶯隊2A的賽事，鄭宗哲先發打第3棒、守游擊，雖然前3個打席出局，不過7局下二、三壘有人時，鄭宗哲一棒轟出右半邊3分全壘打，為本季第9支全壘打，幫助球隊最終以4比0獲勝，鄭宗哲本季目前打擊率2成41。
另一場賽事，老虎隊2A的李灝宇先發打第2棒、守二壘，2局下第2打席敲出一壘安打，隨後成功跑出本季第13次盜壘；7局下二、三壘有人時，李灝宇敲出安打帶有2分打點，幫助球隊逆轉戰局，終場老虎隊2A以5比4擊敗洋基隊2A。
總計李灝宇此戰4打數敲出2支安打，已連續6場出賽有安打演出，包辦2分打點，還跑出1次盜壘成功，本季打擊率目前達3成01。
響尾蛇隊2A左投林昱珉今天先發登板，對上教士隊2A，1局下演出3上3下，不過在第2局2出局後遇到亂流，投出觸身球再被敲出3支安打，失掉3分；林昱珉從第3局開始回穩，有3局都演出3上3下，直到7局下被轟出追平陽春砲。
總計林昱珉先發主投6.1局，被敲出5支安打，投出2次三振，失掉4分無關勝敗，本季目前防禦率5.95，最終響尾蛇隊2A以5比6落敗。
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