MLB／葛拉斯諾受傷苦了道奇 米勒今被打爆喊：真的太難

道奇今天客場挑戰費城人，明星投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因下背部緊崩問題，進入15天傷兵名單，也無法參加明星賽，讓道奇輪值拉警報。而因近況不佳延後先發的火球男米勒（Bobby Miller）還是遭到費城人打線無情摧殘，投4局被敲10支安打狂失9分，終場道奇1：10慘敗。

按照原計畫，葛拉斯諾明星賽前最後一次先發是在週五對上費城人的比賽，教練團原希望他在明星賽後能無縫接軌繼續先發，今天卻傳出受傷噩耗，明星賽席次將由紅人「火球男」葛林(Hunrte Greene)接替。不過至少傷病出現在對的時機，明星賽假期能讓他得到適當休息，以便迎接後半球季。

葛拉斯諾進入傷兵名單。 路透通訊社

但這就苦了道奇輪值，包含葛拉斯諾在內，布勒（Walker Buehler）、山本由伸和克蕭（Clayton Kershaw）等人都在傷兵名單，只剩小將史東(Gavin Stone)與老將派克斯頓James Paxton)苦撐，今天登場的米勒也受右肩傷病困擾2個月，近期方才重回賽場。

「真的很艱難。」面對道奇傷病問題和自己遭遇的亂流，米勒談道：「我很確定每個投手都會說這很難，這是我生涯最糟糕的開始，幸好結束了，接下來我會振作。」他進一步提到目前肩傷已完全復原，並解釋球速下滑、未如上季可破百英哩的可能原因，「我的肩膀現在很強壯，可能是投球機制出問題。只需要些許調整，我會試著解決的。」

這場比賽後米勒本賽季防禦率暴漲至8.07，包含他在內，道奇先發輪值防禦率5.67是國聯最差。「我知道想贏得比賽、保持勝利，都始於投球。這是事實」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說道，「但顯然，我們還沒有達成一致性。」