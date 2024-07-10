MiLB／3A表現不佳 上澤直之遭紅襪DFA

前火腿隊王牌投手上澤直之今年赴美挑戰大聯盟，然而路途暫時中斷，今天遭到紅襪隊放進指定讓渡（DFA）名單，移出40人名單。

上澤直之透過入札制度申請前往美職，與光芒隊簽下小聯盟合約，開季未能進入大聯盟名單，隨後被交易到紅襪隊，但在4月28日升上大聯盟，5月8日終於迎來大聯盟初登板，不過僅投2局就被下放到3A，4局失1分、防禦率2.25。

而上澤直之在3A總計13場出賽，42.2局被敲46支安打，防禦率6.54，另有36次三振、24次四壞保送，如今被放入指定讓渡名單，若無球隊接手則將成為自由球員，等同被釋出。

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）表示，球員名單的異動不在自己的職權內，有聽說他在3A轉為後援投手，然而隨著球季進行，必須做出艱難的決定。