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MLB／紅人快腿克魯茲單局狂跑2次盜壘 明星賽前45盜破隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
克魯茲在明星賽前達成45次盜壘，刷新紅人隊史紀錄。 美聯社
克魯茲在明星賽前達成45次盜壘，刷新紅人隊史紀錄。 美聯社

紅人今天與落磯展開第1場系列賽，超快腿克魯茲（Elly De La Cruz）也迎來明星賽入選後首戰。在上個系列賽慘遭血洗後克魯茲一掃陰霾，跑出2次盜壘，並帶領紅人以6：0力壓落磯。克魯茲在明星賽前達成45次盜壘，不僅座穩大聯盟盜壘王寶座，也刷新紅人隊史紀錄。

1局下克魯茲靠著保送上壘，接著他連續2次盜壘成功上到3壘。同一局數，面對一、三壘有人的情況下紅人發動雙盜壘，可惜克魯茲在本壘前被觸殺，無緣單局3盜。

4局下克魯茲敲出安打後，靠著隊友的雙殺打跑回本壘，為球隊取得第1分，接著紅人再趁洛磯捕手傳球失誤攻下第2分。8局下紅人再次發動攻勢，單局狂灌4分，終場6：0紅人完封落磯，克魯茲靠著著第1局兩次盜壘成功達成本季第45盜，問鼎大聯盟盜壘王，明星賽前完成也打破紅人傳奇快腿漢米爾頓（Billy Hamilton）創下的明星賽前44盜隊史紀錄。

「真的太不可思議了！」賽後，紅人總教練貝爾（David Bell）讚賞道：「克魯茲今天做到所有事情，我們也能看到他整年的表現多麼頂尖，他真的可以出現在球場任何地方。」當被問到明星賽能否跑出盜壘時，克魯茲說：「當天見真章。」

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