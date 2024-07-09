MLB／響尾蛇守護神挨轟逆轉2分砲 連3場救援失敗生涯首見

響尾蛇終結者塞瓦德（Paul Sewald）近期表現不佳，今天面對勇士在第9局登板救援，卻被捕手墨菲（Sean Murphy）轟出追平比數的2分砲。雙方戰至11局，終場響尾蛇仍以4：5落敗。塞瓦德連續3場救援失敗，也刷新個人生涯紀錄。

前8局打完響尾蛇3：1領先，9局上換上塞瓦德登板救援。在連續抓到2個出局數後，被老將羅沙里歐（Eddie Rosario）敲出一、二壘間穿越安打，順利上到二壘。接著下棒墨菲抓到偏中外角的四縫線速球，大棒一揮轟出中、右外野全壘打牆，這發2分砲幫助勇士追平比分，也賞給塞瓦德近期連續3次救援失敗。

Sean Murphy ties the game with 2 outs in the 9th! pic.twitter.com/F20z7Viko5 — MLB (@MLB) 2024年7月9日

進入延長賽後兩隊第10局各得1分，第11局勇士靠著砲手歐蘇納（Marcell Ozuna）高飛犧牲打搶下關鍵1分，終場4：5，響尾蛇遭到逆轉，勇士則是取下系列賽開門紅和3連勝。

塞瓦德此戰1局失2分，防禦率上升至3成93，而他開季前11次救援成功，但近3場卻接連失手也是生涯首見。面對塞瓦德遭遇亂流，響尾蛇總教練，同時擔任國聯明星隊教練的羅夫洛（Torey Lovullo）表示不考慮替換終結者，他提到塞瓦德投了一些好球，但有些球犯錯，「好的球隊就會抓到那次犯錯。」