MLB／天使「薪水小偷」瑞登傷癒復出 盼強勢打完下半季
天使隊三壘手瑞登（Anthony Rendon）季初左大腿後肌拉傷，缺陣69場後終於傷癒復出，他今天面對遊騎兵隊擔任第一棒，繳出4支1表現，天使最終以4：9輸球。
天使先發投手丹尼爾（Davis Daniel）主投3.2局失7分，瑞登在7上2出局一、二壘有人時，敲出帶有1分打點的安打，全場4支1，終場仍以4：9輸球。瑞登本季出賽20場，打擊率0.266，全壘打尚未開張。
瑞登受訪時談到養傷時的心境，「這是很長一段時間，但我準備好繼續前進，強勢完成下半季。我想做的事就是每天跑步，畢竟這是腿筋受傷，想確保每天都能上場、跑壘和維持移動能力。」
瑞登2019年季後以7年2.45億美元大約加盟天使，但從2021年球季開始，瑞登總共只打168場，因傷缺席408場，被球迷稱為「薪水小偷」。天使總教練華盛頓（Ron Washington）認為瑞登擁有擊球品質和耗很多球的能力，因此將他排在第一棒。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言