MLB／天使「薪水小偷」瑞登傷癒復出 盼強勢打完下半季

天使隊三壘手瑞登（Anthony Rendon）季初左大腿後肌拉傷，缺陣69場後終於傷癒復出，他今天面對遊騎兵隊擔任第一棒，繳出4支1表現，天使最終以4：9輸球。

天使先發投手丹尼爾（Davis Daniel）主投3.2局失7分，瑞登在7上2出局一、二壘有人時，敲出帶有1分打點的安打，全場4支1，終場仍以4：9輸球。瑞登本季出賽20場，打擊率0.266，全壘打尚未開張。

Well Known Rendon ✅

Angels Anthony Rendon singles & Mickey Moniak scores.

Rangers 9 - Angels 4 Bottom 7th

Credit: Ballys#TEXvsLAA #RepTheHalo #GoHalos pic.twitter.com/1W3v5hhgVe — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) 2024年7月9日

瑞登受訪時談到養傷時的心境，「這是很長一段時間，但我準備好繼續前進，強勢完成下半季。我想做的事就是每天跑步，畢竟這是腿筋受傷，想確保每天都能上場、跑壘和維持移動能力。」

瑞登2019年季後以7年2.45億美元大約加盟天使，但從2021年球季開始，瑞登總共只打168場，因傷缺席408場，被球迷稱為「薪水小偷」。天使總教練華盛頓（Ron Washington）認為瑞登擁有擊球品質和耗很多球的能力，因此將他排在第一棒。