MLB／即將交手大谷 前隊友分享暖心回憶：「就像個大哥哥」

道奇將在明天前往費城，與費城人展開系列賽，而這也是費城人球員馬許（Brandon Marsh）在大谷離開天使後首度在球場上碰頭。在接受費城當地媒體採訪時，馬許分享了過去在天使和大谷當隊友的點滴和這段奇妙友誼。

馬許在2016年被天使以第2輪第60順位選中，接著便效力小聯盟，一直到2021年才踏上大聯盟，這一年剛好也是大谷奪下生涯首個MVP的賽季。當時大谷英文還不太好，馬許也不太懂日文，不過兩人相當，很快成為好友。

「翔平是我相當尊敬的人，不僅是因為他的實力，還有他的為人，他對我來說就像是一個大哥哥一樣。」26歲的馬許表示，當時大谷以全身心接納他，也幫助他成為最好的自己，「他是個非常特別的球員，一位世代球星。」

馬許進一步提到，大谷提供了不少建議給剛升上大聯盟的他，「當時他（大谷）告訴我要更用力揮棒，他說我的背部沒有發揮完整力量，並提醒我好好攻擊小白球，剩下的交給身體作主。這讓我能夠跟上高角度的快速球，也讓我的進攻欲望更積極，給我更多信心。」

這次能夠對上大谷讓馬許相當興奮，但他也明白大谷是「大人物」，應該沒有太多時間和大谷相處。不過馬許仍希望和大谷聊上幾句，「希望他（大谷）來這裡後能教我更多打擊技巧，翔平是有史以來最優秀的球員之一，能夠和他、哈波（Bryce Harper）、其他隊友，一起在球場上奮戰很幸福，我會永遠記得。」