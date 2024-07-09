快訊

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

連雨天也這樣！他問白襪+拖鞋是什麼穿搭風格 網指跟1運動有關

MLB／前道奇球星陷牢獄之災 貪汙1.64億美元遭判刑6年9個月

聯合新聞網／ 綜合報導
前道奇外野手孟德西因貪汙500萬美元被法院判處6年9個月刑期。 美聯社
前道奇外野手孟德西因貪汙500萬美元被法院判處6年9個月刑期。 美聯社

道奇外野手孟德西（Raúl Mondesi）因為在家鄉多明尼加擔任聖克里斯多巴爾市長任內貪汙500萬美元（約1.64億台幣），被法院判處6年9個月刑期及罰鍰50.7萬美元（約1663.5萬台幣）。

孟德西1993年從道奇升上大聯盟，先後效力藍鳥、洋基、響尾蛇、海盜、天使及勇士等隊。他大部分成就都是在效力道奇的7年間獲得，包括1994年國聯年度新秀、1995年入選明星賽，與1995、97年2度國聯外野金手套。孟德西在大聯盟13季累積出賽1525場，留下2成73打擊率、3成31上壘率跟4成85長打率，並敲出271支全壘打、860打點及229次盜壘成功。

2005年退休後孟德西回到家鄉，並開啟政治生涯。他先是在2006到2010年擔任聖克里斯多巴爾市議員，隨後在2010至2016年間成為市長。但根據多明尼加檢察官指控，孟德西在任職期間曾犯下包括貪汙、瀆職、妨礙司法公正、偽造文書等罪，最終被判處6年9個月刑期及罰鍰50.7萬美元（約1663.5萬台幣），不過53歲的孟德西在宣判前已被居家監禁7年時間，因此不用另外入監。

MLB 道奇

相關新聞

MLB／前道奇球星陷牢獄之災 貪汙1.64億美元遭判刑6年9個月

前道奇外野手孟德西（Raúl Mondesi）因為在家鄉多明尼加擔任聖克里斯多巴爾市長任內貪汙500萬美元（約1.64億台幣），被法院判處6年9個月刑期及罰鍰50.7萬美元（約1663.5萬台幣）。

MLB／大聯盟首秀就敲月亮轟 紅人菜鳥海茲：太不真實

歡迎來到大聯盟！紅人外野手海茲（Rece Hinds）今天迎來大聯盟第1場比賽，面對洛磯投手擊出了生涯第1發全壘打，也幫助紅人6：0橫掃落磯，終止3連敗。 紅人近期陷入傷兵潮，「字母哥」英卡納西

MLB／賈吉、大谷翔平都很會轟 金鶯團隊比下洋基和道奇

大聯盟本季賽事已經超過3個月，「法官」賈吉（Aaron Judge）32轟排名第1，大谷翔平28轟居次，但團隊全壘打數卻...

MLB／回歸將近！道奇名投克蕭投模擬賽 主帥曝：周六小聯盟登板

道奇3屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）在今天對陣釀酒人賽前進行了模擬比賽，並投了2局，預計會在美國時間週六展開復健賽，於小聯盟3A登板。 目前36歲的老將克蕭去年11月接受左肩手

MLB／紅人克魯茲實在太快 一人盜壘贏過洋基在內的5隊

紅人隊今天在主場慘吞15次三振，又以1：5不敵老虎隊，3連戰遭清盤，速度驚人的游擊手克魯茲（Elly De La Cru...

MLB／費城人 7人入選明星賽 破隊史紀錄

大聯盟明星賽將在17日開打，官方也在今天公布完整名單，其中國聯龍頭費城人一口氣入選4位投手，加上3位先發，共7位球員。不僅是本季入選明星賽人數最多，也打破隊史紀錄。 這次明星賽費城人分別入選4位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。