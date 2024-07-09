MLB／前道奇球星陷牢獄之災 貪汙1.64億美元遭判刑6年9個月

前道奇外野手孟德西（Raúl Mondesi）因為在家鄉多明尼加擔任聖克里斯多巴爾市長任內貪汙500萬美元（約1.64億台幣），被法院判處6年9個月刑期及罰鍰50.7萬美元（約1663.5萬台幣）。

孟德西1993年從道奇升上大聯盟，先後效力藍鳥、洋基、響尾蛇、海盜、天使及勇士等隊。他大部分成就都是在效力道奇的7年間獲得，包括1994年國聯年度新秀、1995年入選明星賽，與1995、97年2度國聯外野金手套。孟德西在大聯盟13季累積出賽1525場，留下2成73打擊率、3成31上壘率跟4成85長打率，並敲出271支全壘打、860打點及229次盜壘成功。

2005年退休後孟德西回到家鄉，並開啟政治生涯。他先是在2006到2010年擔任聖克里斯多巴爾市議員，隨後在2010至2016年間成為市長。但根據多明尼加檢察官指控，孟德西在任職期間曾犯下包括貪汙、瀆職、妨礙司法公正、偽造文書等罪，最終被判處6年9個月刑期及罰鍰50.7萬美元（約1663.5萬台幣），不過53歲的孟德西在宣判前已被居家監禁7年時間，因此不用另外入監。