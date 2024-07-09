MLB／大聯盟首秀就敲月亮轟 紅人菜鳥海茲：太不真實

歡迎來到大聯盟！紅人外野手海茲（Rece Hinds）今天迎來大聯盟第1場比賽，面對洛磯投手擊出了生涯第1發全壘打，也幫助紅人6：0橫掃落磯，終止3連敗。

紅人近期陷入傷兵潮，「字母哥」英卡納西恩—史特朗德（Christian Encarnacion-Strand）和麥可連（Matt McLain）在傷兵名單中已經有一段時間，面對老虎的系列賽中，捕手瑪雷（Luke Maile）和外野手馬丁尼（Nick Martini）也紛紛受傷，佛瑞多（TJ Friedl）則是第3度進入傷兵名單。為了補齊因傷短缺的人手，紅人交易來巨人老將史萊特（Austin Slater），並將海茲從小聯盟3A生至大聯盟。

第1次踩上大聯盟場地紅土，海茲就繳出精彩表現。5局下他先是擊出1支二壘安打，接著在8局下一棒轟出449英尺（約136公尺）的超遠陽春砲。揮棒後海茲看著球飛行，接著自信做出慶祝手勢，台下觀眾也跟著鼓譟。終場紅人以6：0擊敗落磯，在上個系列賽遭老虎橫掃後討回顏面。

Rece Hinds' first career HR goes 449 feet into the second deck 😳



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「太超現實了，我無法用言語形容。」賽後受訪時海茲說道，3打數敲2安的精采表現讓他也直呼出乎意料，「有點超出預期，我只是想要走出去，贏得勝利，盡情發揮我的能力。」