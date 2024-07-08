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MLB／賈吉、大谷翔平都很會轟 金鶯團隊比下洋基和道奇
大聯盟本季賽事已經超過3個月，「法官」賈吉（Aaron Judge）32轟排名第1，大谷翔平28轟居次，但團隊全壘打數卻非洋基、道奇隊最猛，而是目前美聯最多勝的金鶯隊，已經出現146轟。
金鶯今天在客場對運動家隊之戰，1局上桑坦德（Anthony Santander）揮出陽春砲，基爾塔德（Heston Kjerstad）追加3分砲奠定勝基，終場以6：3獲勝，戰績升至57勝33敗，在美聯東區領先洋基3場勝差。
金鶯過去3季全壘打數僅是大聯盟「中段班」，產量最多是2021年195轟，今年如果按目前的開轟速度，季末應在262轟左右，未能達到去年勇士隊307轟（大聯盟最多）的水準。
本季至少20轟的打者已有11人，金鶯開路先鋒韓德森（Gunnar Henderson）27轟在大聯盟排名第3，桑坦德23轟並列第4。
金鶯目前共有16名球員開轟，其中7人達到二位數，道奇、洋基分別只有5人、4人出現10轟以上。
大聯盟明星賽17日開打前，金鶯還有6場比賽要打，很有機會成為本季首支150轟球隊，洋基目前131轟、道奇124轟分居第2和第3，接著是大都會110轟；至於全壘打產量最少是馬林魚隊，打完90場比賽只有71轟，第2少是國民隊75轟。
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