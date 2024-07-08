MLB／回歸將近！道奇名投克蕭投模擬賽 主帥曝：周六小聯盟登板

道奇3屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）在今天對陣釀酒人賽前進行了模擬比賽，並投了2局，預計會在美國時間週六展開復健賽，於小聯盟3A登板。

目前36歲的老將克蕭去年11月接受左肩手術，3月初被球隊放進60天傷病名單，目前仍持續復健以求重返賽場。6月19日克蕭曾在小聯盟1A進行復健賽，但投了3局後因為痠痛問題被停賽1週，這次成功在模擬比賽中投了2局讓球隊總教練羅伯茲非常滿意，「很高興看到他投了兩局，我們順利達到想完成的目標。」

據《ESPN》報導指出，克蕭將在美國時間週六於小聯盟3A登板，進行復健賽。羅伯茲表示，可能會讓克蕭投3局。克蕭去年為道奇出賽24場，成績13勝5敗，自責分率2.46，累積131.2局投球能飆出137次三振，每局被上壘率1.06，被打擊率0.209。

除了克蕭，因右肩傷勢被列入60天傷病名單的凱利（Joe Kelly）也有參加模擬比賽，但狀況不佳，擊中兩名打者。對於凱利的復原情形，羅伯茲表示他預計要到明星賽後才能回歸，「他（凱利）今天不太敏銳，至少我們健康度過這一關，並增強了他的手臂和投球能力，不過我認為這對他來說不是一件好事。」