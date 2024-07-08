MLB／紅人克魯茲實在太快 一人盜壘贏過洋基在內的5隊
紅人隊今天在主場慘吞15次三振，又以1：5不敵老虎隊，3連戰遭清盤，速度驚人的游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）4次打數掛零、吞下2K，完全沒有盜壘機會，但本季43次盜壘成功仍在大聯盟遙遙領先，根本找不到對手。
克魯茲去年菜鳥球季35次盜壘成功，在國聯排名第6，今年明星賽前還有7場比賽要打，已經達到43盜，也將首次參加明星賽，紅人總教練貝爾說：「克魯茲當之無愧，全隊都非常興奮，他是令人難以置信的隊友。」
克魯茲目前15轟、83支安打都是紅人球員之首，盜壘次數更是恐怖，釀酒人隊圖蘭（Brice Turang）29次盜壘成功在大聯盟排名第2，光芒隊卡巴耶羅（Jose Caballero）24盜是美聯最多，都落後克魯茲一大堆。
紅人目前128次盜壘成功是大聯盟30隊最猛，克魯茲光是一人盜壘次數就贏過5支球隊，包括藍鳥隊42盜、勇士和老虎隊40盜、洋基隊37盜、巨人隊30盜，全部比不上這位22歲多明尼加快腿。
克魯茲如果按照目前的盜壘速度，到球季結束推算77盜，將是2007年大都會隊雷耶斯（Jose Reyes）78次盜壘成功後，大聯盟近17年單季最多盜紀錄。
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