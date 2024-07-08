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MLB／費城人 7人入選明星賽 破隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人7位球員入選明星賽。不僅是本季入選明星賽人數最多，也打破隊史紀錄。 路透社
費城人7位球員入選明星賽。不僅是本季入選明星賽人數最多，也打破隊史紀錄。 路透社

大聯盟明星賽將在17日開打，官方也在今天公布完整名單，其中國聯龍頭費城人一口氣入選4位投手，加上3位先發，共7位球員。不僅是本季入選明星賽人數最多，也打破隊史紀錄。

這次明星賽費城人分別入選4位投手，包括先發投手惠勒（Zack Wheeler）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez）以及牛棚投手霍夫曼（Jeff Hoffman）和史特姆（Matt Strahm），再加上先前公布的明星賽先發人氣王哈波（Bryce Harper）、 透納（Trea Turner ）和波姆（Alec Bohm），費城人首次有7位球員入選明星賽，過去單季最多球員入選明星賽的紀錄是5位。

不過哈波6月27日腿後肌拉傷，還不確定能否及時治療，出席明星賽，惠勒則是因為輪值關係，因此確定不會在明星賽出場，不過蘇雷亞斯有可能登板，他表示這是他首次明星賽，被問到是否想出賽，他回答：「百分之百想要，而且我的老婆和2個孩子也會第一次來美國看我打球。」

除了費城人，包括大谷翔平在內道奇有6位球員入選明星賽，創下球隊2017年以來參賽人數最多的一次，守護者與教士也各有5位球員入選明星賽。

Bryce Harper MLB Zack Wheeler 明星賽 費城人

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