MLB／本季278球至少100英里居首 運動家米勒前進明星賽

大聯盟官方今天公布明星賽完整名單，運動家隊25歲「守護神」米勒（Mason Miller）入列，成為全隊唯一代表，他說：「超級興奮，這是所有球員努力的目標。」

米勒去年4月20日展開大聯盟生涯，本季被教練團賦予9局關門重任，目前出賽31場投出1勝1敗14救援、防禦率2.39的佳績，首次獲選明星賽，17日將在遊騎兵隊主場全球人壽球場亮相。

米勒速球威力驚人，目前278球達到100英里以上，在大聯盟排名第1，其他「火球男」最多只有176球達標；他在37.2局飆出66K，奪三振次數是所有後援投手最多，14救援也在菜鳥投手之冠。

運動家將在今年球季結束後搬離奧克蘭，米勒被喻為隊史奧克蘭時期最後一位參加明星賽的球員，他說：「不管球隊如何變化，我們仍是大聯盟球員，全隊每天努力工作，讓自己成為具競爭力的團隊。」

運動家今天在主場以3：6不敵金鶯隊，戰績掉到34勝58敗，在美聯西區排名墊底；聖荷西信使報 （The Mercury News）指出，米勒將於8 月24日滿26歲，一定會被交易，加入另一支球隊的牛棚。