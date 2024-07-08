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MLB／阿羅薩雷納被「秋信守」害慘 中斷連續19場上壘
光芒隊今天在客場被遊騎兵隊打爆，以2：13慘敗，3連戰遭橫掃，指定打擊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）也很衰，7局上打成右外野界外球飛球，因為球迷干擾直接被判出局，中斷連續19場比賽上壘紀錄。
遊騎兵投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）先發7局失兩分，是因3局上被卡巴耶羅（Jose Caballero）轟出兩分砲，優質表現奪下3連勝，本季第6勝到手。
阿羅薩雷納面對伊瓦迪3次打擊都掛零，7局上最後一次對決，把90英里卡特球打向右外野界外區，遊騎兵右外野手詹考斯基（Travis Jankowski）衝向場邊準備接球時，看台上一名穿著南韓退役好手秋信守17號球衣的球迷，把手套伸出欄杆撈走小白球。
詹考斯基為了追球撞牆，連球帽都掉了，兩手一攤看著球迷，露出相當無奈的表情；裁判第一時間判定阿羅薩雷納出局，經過重播輔助判決後，認定確實是球迷干擾守備，維持原來的決定。
秋信守過去在大聯盟16季效力4隊，保有大聯盟亞洲球員最多218轟紀錄，2014到20年在遊騎累積114轟是單隊最多，當時背號就是17號。
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