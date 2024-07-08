MLB／阿羅薩雷納被「秋信守」害慘 中斷連續19場上壘

光芒隊今天在客場被遊騎兵隊打爆，以2：13慘敗，3連戰遭橫掃，指定打擊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）也很衰，7局上打成右外野界外球飛球，因為球迷干擾直接被判出局，中斷連續19場比賽上壘紀錄。

遊騎兵投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）先發7局失兩分，是因3局上被卡巴耶羅（Jose Caballero）轟出兩分砲，優質表現奪下3連勝，本季第6勝到手。

阿羅薩雷納面對伊瓦迪3次打擊都掛零，7局上最後一次對決，把90英里卡特球打向右外野界外區，遊騎兵右外野手詹考斯基（Travis Jankowski）衝向場邊準備接球時，看台上一名穿著南韓退役好手秋信守17號球衣的球迷，把手套伸出欄杆撈走小白球。

We just had a fan interference on a foul pop-up.



Travis Jankowski looked up very annoyed at the fan. Looked like the fan said "oh shit!" on the broadcast once he realized what he had done.



Umpires meet, Randy Arozarena called out. Kevin Cash was not happy. pic.twitter.com/r9PhRlzooB — kennedi landry (@kennlandry) 2024年7月7日

詹考斯基為了追球撞牆，連球帽都掉了，兩手一攤看著球迷，露出相當無奈的表情；裁判第一時間判定阿羅薩雷納出局，經過重播輔助判決後，認定確實是球迷干擾守備，維持原來的決定。

秋信守過去在大聯盟16季效力4隊，保有大聯盟亞洲球員最多218轟紀錄，2014到20年在遊騎累積114轟是單隊最多，當時背號就是17號。