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MLB／「古巴飛彈」查普曼砸鍋 林多勝打感覺球威降低了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
海盜隊「古巴飛彈」查普曼今天又搞砸。法新社
海盜隊「古巴飛彈」查普曼今天又搞砸。法新社

海盜隊「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天又失靈，對大都會隊之戰9局上登板，只投0.2局失兩分搞砸戰局，海盜終場2：3遭逆轉，查普曼吞下本季第4敗。

海盜先發投手歐提茲（Luis Ortiz）投6局，只被揮出4支安打，兩隊打完7局都未得分，大都會8局上破蛋，但海盜8局下攻下兩分，反以2：1領先。

查普曼9局上關門失敗，面對7人次投出2K，被揮出兩支安打，出現3次保送，致命一擊是兩出局滿壘時，被大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）揮出兩分打點安打，也讓海盜在主場落敗。

去年國聯救援王、海盜「終結者」貝德納（​David Bednar）左斜肌拉傷，查普曼從6月24日起扛起第9局重任，最近6場出賽有3場救援失敗。

查普曼今天投了40球，其中11球至少100英里，還是無法完成關門任務，林多說：「和查普曼對決大概8到10次，大部分都是他贏，這次輪到我了。」

查普曼生涯對大都會5次救援失敗，是對戰所有球隊最多，林多認為他的球威確實降低。

大都會本季吃定海盜，交手6場拿下5勝，戰績44勝44敗回到5成勝率，總教練門多薩（Carlos Mendoza）說：「巨大的團隊勝利，終於得分然後失去領先優勢，第9局的表現令人難以置信。」

大都會隊林多關鍵的安打，助隊逆轉。美聯社
大都會隊林多關鍵的安打，助隊逆轉。美聯社

大都會 查普曼 海盜

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