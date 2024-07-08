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MLB／給他2個月就夠了！海盜狀元選秀隔年進明星賽史上首見

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
海盜隊狀元郎史肯斯寫紀錄，選後隔年就入選明星賽，成為史上第一人。 美聯社
海盜隊狀元郎史肯斯寫紀錄，選後隔年就入選明星賽，成為史上第一人。 美聯社

大聯盟今天公布明星賽完整參賽名單，海盜隊狀元郎史肯斯（Paul Skenes）寫紀錄，選後隔年就入選明星賽，成為史上第一人。

史肯斯去年選秀才以狀元之姿加入海盜，今年5月11日在大聯盟初登板，明星賽初體驗來得很快，只用了兩個月、10場先發（5勝0敗、防禦率2.12），就取得這場夏日棒球盛宴的入場券，距離選秀上榜才364天。

史肯斯說：「從3A開季，要進入明星賽的機率應該相當渺小，所以這其實並不是我今年的目標或期望，只在大聯盟出賽這短短的時間，卻能獲得參與明星賽的機會，這對我來說是巨大的榮耀。」但史肯斯笑說，自己的目標不僅於此，「希望我還能辦到比進入明星賽更酷的事。」

值得注意的是，按照史肯斯的出賽輪值，上半季的最後一場先發將是12日面對釀酒人隊，這將讓他休4天後正好是17日的明星賽，是否可能成為國聯明星隊的先發投手？史肯斯說：「我不設預期，我不知道這通常是怎麼決定的，但如果可以先發，那絕對會很棒。」

史肯斯 大聯盟 明星賽

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