MLB／魯戈、塞爾扛明星賽先發投手 大谷、賈吉連4年入選

美國職棒大聯盟MLB明星賽完整名單今天揭曉，同樣已獲11勝的盧戈（Seth Lugo）和塞爾（Chris Sale）被選為兩聯盟先發投手，這是塞爾生涯第8次參加明星賽；先發球員中，大谷翔平和賈吉（Aaron Judge）都是連4年入選。

兩聯盟明星賽的投手、替補球員名單今天出爐，先發投手都是由目前最火熱的球員擔綱，美聯是堪薩斯皇家目前已拿下11勝的盧戈，國聯則是同樣已獲11勝的亞特蘭大勇士王牌左投塞爾（Chris Sale）。

其他獲選的投手中，還有同樣是10勝級的強投，包括美聯底特律老虎的史庫柏（Tarik Skubal）和國聯費城費城人的蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。

替補名單中，代表美聯的皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）是第9度入選，國聯陣中道奇的貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）都是第8次獲選。

今年的明星賽將於15日在德州遊騎兵的主場進行，由球迷投票決定美國聯盟、國家聯盟兩隊的先發名單在日前公布。

明星賽球迷票選的部分，分兩階段進行，洋基的「法官」賈吉、費城人強打哈波（Bryce Harper）在第一階段時，成為美聯、國聯的人氣王，因此直接被放進到兩聯盟先發名單中。

除了上述兩人，第一階段中每個位置得票最高的兩名球員需在經過第二階段票選的競爭，得票率較高者可獲先發位置。

日籍二刀流好手大谷翔平（Shohei Ohtani）先前效力洛杉磯天使，2021年起連3年被選為美聯明星隊成員，轉戰洛杉磯道奇後，今年再以指定打擊的身分進到國聯明星隊。

大谷目前已揮出27轟，暫居國聯全壘打王，這是他連4年參與這場年度盛會。賈吉目前以32轟暫居全聯盟全壘打產量第一的重砲手，這是他生涯第6次參加明星賽。

這次明星賽先發野手中，參與這項盛事次數最多的是哈波，生涯至今共7度獲選。第6次入選的亞土維（Jose Altuve），目前打擊率為3成08，有13轟、13盜的成績。

STAR-STUDDED SQUADS 🌟



The 2024 MLB All-Star game rosters are set ✅ pic.twitter.com/5Qp01XX5ZW — ESPN (@espn) 2024年7月7日

美聯的先發名單：

投手：皇家盧戈（Seth Lugo） 捕手：金鶯拉契曼（Adley Rutschman） 一壘手：藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） 二壘手：太空人亞土維（Jose Altuve） 三壘手：守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez） 游擊手：金鶯韓德森（Gunnar Henderson） 外野：洋基賈吉（Aaron Judge） 外野：洋基索托（Juan Soto） 外野：守護者史蒂文．關（Steven Kwan） 指定打擊：太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）

國聯的先發名單：