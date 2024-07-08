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MLB／小熊唯一代表今永昇太進明星賽 和大谷翔平當隊友

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小熊隊日本投手今永昇太入選大聯盟明星賽，和去年經典賽隊友大谷翔平再度同場。 法新社
小熊隊日本投手今永昇太入選大聯盟明星賽，和去年經典賽隊友大谷翔平再度同場。 法新社

大聯盟明星賽將於17日在遊騎兵隊主場全球人壽球場開打，官方今天正式公布完整球員名單，小熊隊日本投手今永昇太入選，成為隊上唯一明星賽代表，和去年經典賽隊友大谷翔平再度同場。

今年明星賽出面不少新面孔，共有32人首次入選，今永昇太也在其中，成為2015年布萊恩（Kris Bryant）之後，小熊首位參加明星賽的菜鳥球員，更是大聯盟從1958年制定新人規則起，隊史首位入選的菜鳥投手。

這次明星賽共有24位外籍球員，多明尼加占了10人最多，委內瑞拉也有6人，再來是日本和波多黎各兩人，加拿大、古巴、墨西哥、古拉索各1人。

今永昇太目前出賽16場，投出7勝2敗、防禦率3.16、奪三振92次，暫居小熊投手三冠王，總教練康索（Craig Counsell）說：「他很好奇，不斷學習想要變得更好，讓自己不斷前進，度過艱難時刻。」

大谷翔平將以國聯先發指定打擊的角色亮相，今永昇太則是投手群唯一小熊代表，成為歷年日本球員第15位、菜鳥第9位入選明星賽的球員，他說：「隊上有很多出色球員，很開心被選中。」

今永昇太 小熊隊 明星賽

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