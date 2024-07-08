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MLB／紅人超快腿克魯茲跑進明星賽 想學日文找大谷聊聊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅人隊超快腿克魯茲（Elly De La Cruz）生涯首度與會明星賽。 路透社
紅人隊超快腿克魯茲（Elly De La Cruz）生涯首度與會明星賽。 路透社

大聯盟今天公布明星賽完整出賽選手名單，紅人隊超快腿克魯茲（Elly De La Cruz）生涯首度與會，最想趁明星賽交流的球星，他第一個就點名大谷翔平，還笑曝自己打算學點日文，找機會和他聊天。

大聯盟已在日前公布先發名單，今天補上投手及替補球員名單，共計24名國際球員，包括10位多明尼加、6位委內瑞拉、2位日本、2位波多黎各、1位加拿大、1位古巴、1位庫拉索、1位墨西哥。

來自多明尼加的克魯茲，本季43盗已經跑到其他選手看不到車尾燈，今天賽後在休息室內得知入選消息，他表示，「感謝上帝給我這個機會，可以入選明星賽，對我來說意義重大。」

被問到第二年球季進步最多的地方，克魯茲笑答：「首先是我的英文。」他今年開始嘗試自己以英文接受媒體訪問；他指出，第二個最大的進步，在於賽季中因應狀況所做的細微調整。

明星賽眾星雲集，難得能與其他球隊球星齊聚一堂，克魯茲也透露最想交流的對象，「我會學點日文，希望可以和翔平聊聊，不知道我能不能學會，但我會試試看。」

克魯茲 大聯盟 明星賽

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