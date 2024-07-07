MLB／達比修有「家中有事」進限制名單 歸隊暫無時間表
教士隊日籍投手達比修有今天被放入限制名單，總教練席爾特（Mike Shildt）解釋，達比修有因為要處理「與家人有關的私人事務」，必須暫時離隊，歸期尚未定案。
席爾特指出，為了尊重達比修有的個人隱私，無法透露太多細節，「他想讓大家知道，他的身體狀況很好，依舊在努力工作，但他必須暫時離開去處理一些私人事務。」
教士隊並未訂出達比修有的歸隊時間，席爾特表示：「我們愛他並支持他，他是教士隊這個家庭的一份子，但現在這個時刻，他需要一些休息的空間。」
37歲的達比修有自5月29日後就未再出賽，當時因腹股溝拉傷進入傷兵名單，後續又因手肘發炎延後復出時間，如今再因家中有事暫離，席爾特表示，達比修有日前已經開始傳接球。
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