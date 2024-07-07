MLB／史蒂文．關專剋國聯球隊 打擊率3成65穩居打擊王
守護者隊今天在克利夫蘭主場以5：4擊敗巨人隊，本季戰績升至55勝32敗，再度超越金鶯隊重返美聯榜首，中日混血好手史蒂文．關（Steven Kwan）4打數2安打、本季第9轟出爐，打擊率升至3成65，穩居大聯盟打擊王。
守護者展現主優勢，面對巨人先發投手哈里森（Kyle Harrison），1局下就攻下3分奠定勝基，2局下史蒂文．關轟出中外野方向408英尺陽春砲，儘管巨人5局上追回3分，還是未能挽回戰局。
史蒂文．關5月因傷休兵26天，6月1日重返大聯盟，17日對藍鳥隊之戰賽後打擊率衝到3成98，但因打席不夠，無法進入打擊排行榜，直到7月4日才以3成60重新上榜，最近4場比賽都有安打，目前3成65遙遙領先其他球員。
值得一提的是，史蒂文．關在跨聯盟比賽已經連續11戰出現安打，對戰國聯球隊打擊率達成4成13。
守護者最近23場主場比賽打贏18場，本季29勝11敗更是大聯盟主場最強球隊；金鶯今天以8：19輸給運動家隊後，戰績56勝33敗在美聯排名第2，分區領先洋基隊兩場勝差。
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