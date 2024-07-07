MLB／聽牌200轟！大谷翔平30歲第1發 5度上壘道奇2連勝

雖然在生日當天吞下3K，但一夜過後，大谷翔平今天敲出30歲的第1發全壘打，本季第28轟是一支幫助道奇隊拉開分差的陽春砲，道奇隊最終以5：3連2場擊敗釀酒人隊，而大谷生涯也累積199轟，聽牌200轟里程碑。

大谷翔平昨天在美國時間的生日當天5打數掛零，前3打席都遭到三振，但今天繼續先發第1棒、指定打擊，卻是連5打席上壘、2支長打演出。

Shohei Ohtani's NL-leading 28th HR of the year was CRUSHED! pic.twitter.com/kTOxuaWqqI — MLB (@MLB) 2024年7月7日

道奇隊攻勢從1局下開始，面對0：1落後，昨天單場三響砲的史密斯（Will Smith）又開轟，1發2分砲帶動3分攻勢逆轉，不過釀酒人靠4局上霍金斯（Rhys Hoskins）陽春砲、8局上葉力奇（Christian Yelich）陽春砲追平比數。

史密斯連續4打席敲出全壘打，成為史上第3位以捕手身分達成此事的球員，前有1996年桑提亞哥（Benito Santiago）、1973年班區（Johnny Bench）。

8局下道奇隊開局就由瓦格斯（Miguel Vargas）代打，結果從釀酒人主力中繼哈森（Bryan Hudson）手中轟出陽春砲，超前比數，1出局後輪到大谷翔平建功，1好0壞後將球一棒掃到中外野形成陽春砲，擊球初速109.9哩、飛行距離430呎。

大谷翔平今天首打席就選到四壞上壘，成為史密斯的「滷蛋」，接著2局下觸身球上壘後還加演盜壘成功，4局下四壞保送上壘，6局下則敲出打到全壘打牆的三壘安打，最終解放全壘打，2打數2安打的表現，打擊率回升到3成16。