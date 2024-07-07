快訊

冰浴與冷水澡有助運動恢復、緩解憂鬱症 但要多冷才有效？

鄭文燦涉貪 李明賢指太多玄機：白手套、500萬這麼巧？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／雙城米蘭達連12打數安打 史上第4人追平最強紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
雙城隊26歲三壘手米蘭達連續12次打數揮出安打追平大聯盟紀錄。 路透社
雙城隊26歲三壘手米蘭達連續12次打數揮出安打追平大聯盟紀錄。 路透社

雙城隊26歲三壘手米蘭達（Jose Miranda）近況絕佳，今天對太空人隊之戰前兩次打數又開張，連續12次打數揮出安打追平大聯盟紀錄，雙城終場9：3獲勝，也讓太空人中斷3連勝。

米蘭達今天賽前已經連續10次打數安打，包括1支全壘打、4支二壘打，對太空人之戰1局下挨了觸身球，2局下揮出1分打點一壘打，4局下追加一壘打，成為史上第4位連12打數安打的球員，前一人已是1952年老虎隊卓波（Walt Dropo）。

米蘭達6局下揮出左外野飛球出局，未能再創新高，他說：「這項紀錄是很久以前的事了，成為歷史的一部分真是太好了。」

大聯盟從1961年進入擴編年代後，原本最長連續打數安打是2002年洋基隊威廉斯（ Bernie Williams）、2016年紅襪隊派卓亞（Dustin Pedroia）共同保持的連11，今天都被米蘭達取代，他說：「賽前熱身就覺得狀況不錯，進入打擊區也覺得很舒服，有這樣的感覺真好。」

雙城23歲超級新人布魯克斯．李（Brooks Lee）4日登上大聯盟，生涯第4場比賽4打數1安打，3局下轟出中右外野方向395英尺兩分砲，生涯首轟出爐，連續4戰都有安打、打點，他說：「永遠不會忘記開轟這一刻，並未強求全壘打，只是剛好飛出去了。」

米蘭達 雙城

延伸閱讀

MLB／生涯第17戰就3響砲 洋基菜鳥萊斯轟出隊史新紀錄

中職／吉力吉撈雙響砲中止龍隊7連敗 暴力猿打爆布藍登

MLB／壽星大谷5支0吞3K丟打擊王 史密斯三響砲拯救道奇

MiLB／陳柏毓2A優質先發奪勝 林振瑋1A飆159公里無關勝敗

相關新聞

MLB／聽牌200轟！大谷翔平30歲第1發 5度上壘道奇2連勝

雖然在生日當天吞下3K，但一夜過後，大谷翔平今天敲出30歲的第1發全壘打，本季第28轟是一支幫助道奇隊拉開分差的陽春砲，...

MLB／史蒂文．關專剋國聯球隊 打擊率3成65穩居打擊王

守護者隊今天在克利夫蘭主場以5：4擊敗巨人隊，本季戰績升至55勝32敗，再度超越金鶯隊重返美聯榜首，華裔好手史蒂文．關（...

MLB／生涯第17戰就3響砲 洋基菜鳥萊斯轟出隊史新紀錄

洋基隊25歲菜鳥一壘手萊斯（Ben Rice）今天砲火凶猛，對紅襪隊之戰不但首局首打席開轟，而且締造單場3響砲，成為隊史...

MLB／雙城米蘭達連12打數安打 史上第4人追平最強紀錄

雙城隊26歲三壘手米蘭達（Jose Miranda）近況絕佳，今天對太空人隊之戰前兩次打數又開張，連續12次打數揮出安打...

MLB／壽星大谷5支0吞3K丟打擊王 史密斯三響砲拯救道奇

道奇隊壽星大谷翔平今天排在第1棒狂吞K，第2棒的史密斯（Will Smith）單場三響砲變成都是陽春砲，但仍幫助道奇隊扳...

MLB／吉田正尚9上續命追平轟 紅襪讓洋基近20戰吞第15敗

世仇基襪三連戰第一戰於洋基體育場開打，紅襪靠著日籍選手吉田正尚在九局上半兩出局、滿球數時敲出的追平2分砲將比賽逼進延長賽，十局上半紅襪大物新秀拉菲拉（Ceddanne Rafaela）再補上超前2分砲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。