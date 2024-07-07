MLB／雙城米蘭達連12打數安打 史上第4人追平最強紀錄

雙城隊26歲三壘手米蘭達（Jose Miranda）近況絕佳，今天對太空人隊之戰前兩次打數又開張，連續12次打數揮出安打追平大聯盟紀錄，雙城終場9：3獲勝，也讓太空人中斷3連勝。

米蘭達今天賽前已經連續10次打數安打，包括1支全壘打、4支二壘打，對太空人之戰1局下挨了觸身球，2局下揮出1分打點一壘打，4局下追加一壘打，成為史上第4位連12打數安打的球員，前一人已是1952年老虎隊卓波（Walt Dropo）。

MAKE IT 12!



Jose Miranda has hits in 12 straight at-bats, the longest streak in the Expansion Era (since 1961). pic.twitter.com/awzt9tRCe1 — MLB (@MLB) 2024年7月6日

米蘭達6局下揮出左外野飛球出局，未能再創新高，他說：「這項紀錄是很久以前的事了，成為歷史的一部分真是太好了。」

大聯盟從1961年進入擴編年代後，原本最長連續打數安打是2002年洋基隊威廉斯（ Bernie Williams）、2016年紅襪隊派卓亞（Dustin Pedroia）共同保持的連11，今天都被米蘭達取代，他說：「賽前熱身就覺得狀況不錯，進入打擊區也覺得很舒服，有這樣的感覺真好。」

雙城23歲超級新人布魯克斯．李（Brooks Lee）4日登上大聯盟，生涯第4場比賽4打數1安打，3局下轟出中右外野方向395英尺兩分砲，生涯首轟出爐，連續4戰都有安打、打點，他說：「永遠不會忘記開轟這一刻，並未強求全壘打，只是剛好飛出去了。」