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MLB／壽星大谷5支0吞3K丟打擊王 史密斯三響砲拯救道奇

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
壽星大谷翔平則是5打數0安打，打擊率下降到3成12，讓出國聯打擊王寶座。 美聯社
壽星大谷翔平則是5打數0安打，打擊率下降到3成12，讓出國聯打擊王寶座。 美聯社

道奇隊壽星大谷翔平今天排在第1棒狂吞K，第2棒的史密斯（Will Smith）單場三響砲變成都是陽春砲，但仍幫助道奇隊扳平比數，並在8局下靠弗里曼（Freddie Freeman）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）2支二壘打，以8：5擊敗釀酒人隊，中止2連敗。

美國時間7月5日是大谷翔平的生日，他在今天作為開路先鋒，但首局就揮棒落空三振，不過史密斯馬上敲出陽春砲，為道奇隊先馳得點。

3局下也複製相同劇本，大谷翔平先被三振，史密斯又開轟，4局下面對2：5落後，瓦格斯（Miguel Vargas）先轟出2分砲追近比數，但大谷翔平在2出局後吞K，未能延續攻勢。

7局下大谷翔平敲出左外野飛球出局，史密斯在2出局、無人在壘時上場，又轟出一發全壘打，這回幫助道奇隊將比數扳平為5：5。

大谷翔平加上昨天最後3打數，已經連續6打數被三振，而7局下敲出飛球出局後，8局下則是1出局、一二壘有人時，敲出滾地球帶有推進效果，不過史密斯被保送上壘形成2出局、滿壘，弗里曼、赫南德茲連續敲出二壘打，在此局攻下3分。

史密斯今天單場三響砲救了道奇隊。 美聯社
史密斯今天單場三響砲救了道奇隊。 美聯社

史密斯今天3打數3安打都是全壘打，另有2次四壞保送，單場三響砲是道奇隊史捕手第4人，前有2016年葛蘭多（Yasmani Grandal）、1996年皮亞薩（Mike Piazza）、1950年坎潘奈拉（Roy Campanella）。

壽星大谷翔平則是5打數0安打，打擊率下降到3成12，讓出國聯打擊王寶座，前一次在生日開轟是2019年，加上今天已5年未在生日敲出全壘打。

大谷翔平 道奇

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