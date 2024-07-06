MLB／吉田正尚9上續命追平轟 紅襪讓洋基近20戰吞第15敗

世仇基襪三連戰第一戰於洋基體育場開打，紅襪靠著日籍選手吉田正尚在九局上半兩出局、滿球數時敲出的追平2分砲將比賽逼進延長賽，十局上半紅襪大物新秀拉菲拉（Ceddanne Rafaela）再補上超前2分砲，終場紅襪以5：3帶走第一場勝利。

洋基此戰推派左投柯特斯（Nestor Cortes）先發，繳出6局8K僅失1分的優質先發，打線也在4局下半靠著對手失誤以及適時串聯攻下3分。條紋軍帶著兩分領先進入9局上半，推出終結者霍梅斯（Clay Holmes）關門，抓下2出局後被擊出安打，面對下一棒的吉田正尚纏鬥至滿球數，眼看只差1個出局數就可收下勝利，卻被吉田正尚大棒一揮敲出追平轟，柯特斯的勝投飛了，霍梅斯也吞下本季第5場救援失敗。

洋基先發柯特斯繳出6局失1分8K好投，無奈隊友砸鍋無緣奪勝。 路透

十局上洋基換上康利（Tommy Kahnle）登板投球，沒想到卻被拉菲拉（Ceddanne Rafaela）一棒扛出中外野，將比分超前至5：3。十局下半紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）雖然一度面臨無人出局一、三壘有人危機，但包含解決賈吉（Aaron Judge)在內連抓3出局數，最後還是成功關門，收下本季第17場救援成功。

洋基近期陷入大低潮，近20場比賽中吞下了15敗，本場賽後世仇紅襪則是取得5連勝，兩隊呈現兩樣情。