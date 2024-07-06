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MLB／大谷翔平生日收教頭禮 WBSC問：外星紀年是幾歲？

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今天是美國時間7月5日的大谷翔平生日，道奇隊總教練羅伯茲（右）送上一瓶美酒當作禮物。 美聯社
今天是美國時間7月5日的大谷翔平生日，道奇隊總教練羅伯茲（右）送上一瓶美酒當作禮物。 美聯社

今天是美國時間7月5日的大谷翔平生日，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）送上一瓶美酒當作禮物，道奇球迷也特別穿上字母T恤拼字祝賀，而WBSC更是好奇，如果以外星紀年的話大谷翔平會是幾歲？恭維他的表現異於地球人。

大谷翔平今天迎來30歲生日，擁有自己的葡萄酒莊的羅伯茲透露，送給子弟兵一瓶葡萄酒慶生，原因是羅伯茲在5月過52歲生日時，大谷與妻子田中真美子曾送上日本威士忌作為禮物（實際上為日本酒），「我不知道名字，不過包裝滿精美的。」

而今天在道奇主場與釀酒人隊之戰，現場共有27名球迷穿上黃色底、藍色英文字母的T恤，剛好拼成「HAPPY　BIRTHDAY SHOHEI OHTANI」的句子，共有25個字母加上2個空白鍵。

世界棒壘球總會（WBSC）官方推特也貼上大谷翔平穿著日本隊球衣的照片獻上生日祝福，「大谷翔平今天將滿人類計算的30歲，但他在他的星球會是幾歲呢？」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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