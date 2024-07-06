MiLB／陳柏毓2A優質先發奪勝 林振瑋1A飆159公里無關勝敗

旅美匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓今天投7局1責失分、優質先發，奪下個人本季第3勝；路易紅雀隊1A投手林振瑋先發4局失3分，飆速159公里、無關勝敗。

海盜隊2A台灣投手陳柏毓今天先發對華盛頓國民隊2A，陳柏毓開賽稍微有狀況，單局被敲出2支安打，加上隊友守備失誤失掉1分。

陳柏毓3局上再有危機，先連續投了2次四壞保送，2人出局後被敲出安打，接著滿壘又投出保送失掉1分，4局過後回穩，5局雖然有被敲出二壘打，但沒有失分。

陳柏毓今天總計用91球投7局，被敲出4支安打，投出8次三振、3次四壞保送，失掉2分（1分責失分），球隊以4比3搶勝，陳柏毓奪下個人本季第3勝，賽後防禦率4.12。

海盜隊陣中台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，1局下敲出游擊方向滾地球出局，3局下敲出一壘方向滾地球出局，5局下敲出游擊方向安打，6局下敲出右外野方向飛球出局，8局下敲出投手方向滾地球出局，總計5打數敲1安，賽後打擊率2成42。

另外，紅雀隊1A今天與邁阿密馬林魚隊1A交手，紅雀隊台灣投手林振瑋先發，2局上2人出局後有狀況，接連投出2次保送再連續被敲出3支安打失掉3分，接著投三振沒有再多掉分數。

林振瑋3、4局都讓對手3上3下，4局投完退場，今天總計用67球投4局，被敲出4支安打，投出5次三振、2次保送，失掉3分責失分，球隊終場以5比4搶勝，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率3.13。