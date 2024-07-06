快訊

《還珠》晴格格「50歲未修圖」長這樣！豪門富太太住紫禁城旁邊　兒子1句話卻洩漏婆媳處境

林右昌酸轉運站啟用未獲邀 當年遷港不邀馬英九忘了嗎

鄭文燦涉貪生日遭聲押…「華亞園區」是關鍵 傳掮客已收押

MiLB／陳柏毓2A優質先發奪勝 林振瑋1A飆159公里無關勝敗

中央社／ 台北6日電
旅美匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓今天投7局1責失分、優質先發，奪下個人本季第3勝。資料照
旅美匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓今天投7局1責失分、優質先發，奪下個人本季第3勝。資料照

旅美匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓今天投7局1責失分、優質先發，奪下個人本季第3勝；路易紅雀隊1A投手林振瑋先發4局失3分，飆速159公里、無關勝敗。

海盜隊2A台灣投手陳柏毓今天先發對華盛頓國民隊2A，陳柏毓開賽稍微有狀況，單局被敲出2支安打，加上隊友守備失誤失掉1分。

陳柏毓3局上再有危機，先連續投了2次四壞保送，2人出局後被敲出安打，接著滿壘又投出保送失掉1分，4局過後回穩，5局雖然有被敲出二壘打，但沒有失分。

陳柏毓今天總計用91球投7局，被敲出4支安打，投出8次三振、3次四壞保送，失掉2分（1分責失分），球隊以4比3搶勝，陳柏毓奪下個人本季第3勝，賽後防禦率4.12。

海盜隊陣中台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，1局下敲出游擊方向滾地球出局，3局下敲出一壘方向滾地球出局，5局下敲出游擊方向安打，6局下敲出右外野方向飛球出局，8局下敲出投手方向滾地球出局，總計5打數敲1安，賽後打擊率2成42。

另外，紅雀隊1A今天與邁阿密馬林魚隊1A交手，紅雀隊台灣投手林振瑋先發，2局上2人出局後有狀況，接連投出2次保送再連續被敲出3支安打失掉3分，接著投三振沒有再多掉分數。

林振瑋3、4局都讓對手3上3下，4局投完退場，今天總計用67球投4局，被敲出4支安打，投出5次三振、2次保送，失掉3分責失分，球隊終場以5比4搶勝，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率3.13。

林振瑋 陳柏毓

延伸閱讀

MLB／史肯斯7局8K寫紀錄比肩田中將大 海盜瘋狂7轟相挺

中職／巨蛋王者！兄弟打15場贏10勝 陳俊秀猛打+三分砲

中職／哈瑪星8局6K觸發不敗技能 雄鷹中止2連敗

中職／呂詠臻被PitchCom頓一下 想了千百個劇本變投手犯規

相關新聞

MLB／大谷翔平生日收教頭禮 WBSC問：外星紀年是幾歲？

今天是美國時間7月5日的大谷翔平生日，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）送上一瓶美酒當作禮物，道奇球迷也特別...

MLB／史肯斯7局8K寫紀錄比肩田中將大 海盜瘋狂7轟相挺

海盜隊火球狀元史肯斯（Paul Skenes）今天再次展現K功，7局投出8次三振、失2分，隊友更以平隊史7轟的瘋狂火力輸...

MLB／私人打擊教練批洋基養成 賈吉：我無法控制

洋基隊最近19場比賽輸掉14場，打擊低迷是主因，隊長賈吉（Aaron Judge）的私人打擊教練申克（Richard S...

MLB／鈴木誠也10戰4轟 小熊王牌史提爾完投終於奪本季首勝

小熊隊日籍球星鈴木誠也近期扛起球隊四棒重任，手感火燙，今日對陣天使的比賽敲出近10場比賽的第4轟，也是本季的第12轟。而小熊先發投手史提爾（Justin Steele）表現威風八面，完投9局僅失1分，

MiLB／陳柏毓2A優質先發奪勝 林振瑋1A飆159公里無關勝敗

旅美匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓今天投7局1責失分、優質先發，奪下個人本季第3勝；路易紅雀隊1A投手林振瑋先發4局失3分，...

MLB／薛則本季首場優質先發仍吞敗 投了90球復出後新高

遊騎兵今主場迎戰教士，雙方三連戰賽前戰至1勝1敗。遊騎兵強投薛則（Max Scherzer）主投6.1局僅失3分，但不敵生涯首度入選明星賽的教士普洛法（Jurickson Profar）攻守俱佳的演出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。