MLB／史肯斯7局8K寫紀錄比肩田中將大 海盜瘋狂7轟相挺

海盜隊火球狀元史肯斯（Paul Skenes）今天再次展現K功，7局投出8次三振、失2分，隊友更以平隊史7轟的瘋狂火力輸出相挺，最終以14：2大勝大都會隊，史肯斯更成為史上第1位生涯前10場有9場投出7K以上的投手。

史肯斯今天投出生涯新高的107球，7局被敲4支安打包含1發陽春砲，丟掉2分，不過生涯第10場先發累積了78次三振，只有12次四壞保送，成為唯二在生涯前10場先發投出70次以上三振但只有15次以下保送的投手，田中將大是79K、10次四壞保送。

史肯斯不僅寫下生涯10場有9場至少7K，也是自1901年以來，在生涯前10場投出至少70K的投手裡最少失分的投手，他目前59.1局只丟掉14分，防禦率2.12。

海盜打線表現也很驚人，14分全靠全壘打轟下，雷諾斯（Bryan Reynolds）、泰萊斯（Rowdy Tellez）都是單場雙響砲，而且各有1發滿貫砲，另外蘇文斯基（Jack Suwinski）、葛蘭多（Yasmani Grandal）、泰勒（Michael A. Taylor ）各1轟。