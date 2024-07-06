MLB／私人打擊教練批洋基養成 賈吉：我無法控制

洋基隊最近19場比賽輸掉14場，打擊低迷是主因，隊長賈吉（Aaron Judge）的私人打擊教練申克（Richard Schenck）痛批洋基打者養成，賈吉對此不願評論，「別人的想法不是我能控制的。」

洋基昨天輸給紅人隊吞下3連敗，而申克的發言卻引發議論，洋基轉播單位「YES Network」在X貼文指出，賈吉打得好洋基就會贏球，但申克回覆：「他最近打出MVP表現還是18場輸掉13場，洋基打者養成有夠糟糕。」

賈吉今天賽前時被問到此題表示，也是記者給自己看才知道有此評論，「老實說，這與我無關，這是別人發表的評論，我無法幫別人背書，別人要做什麼我無法控制，我這邊沒什麼好說的。」

賈吉每2周會與申克一同訓練1次，地點並非大聯盟所屬場地，有時也有其他洋基隊友會加入，但申克的工作與洋基隊無關。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示，每個人都有發表意見的權利，「尤其是當球隊低潮的時候，我們穿著這身球衣，我知道有人會將我們視為標靶，但太在意反而是消耗自己，我們要煩心的事情已經夠多，重要的是做好自己的工作、好好邁出每一步。」