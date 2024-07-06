快訊

政壇大地震！鄭文燦被聲押 民進黨說重話：毋枉毋縱

檢察官當庭逮捕聲押！鄭文燦涉犯貪汙收賄「7年以上重罪」

蘿拉A走蔡阿嘎上千萬！律師斷言「會坐牢」 教2方法：避免錢被A走

MLB／私人打擊教練批洋基養成 賈吉：我無法控制

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊長賈吉。 路透
洋基隊長賈吉。 路透

洋基隊最近19場比賽輸掉14場，打擊低迷是主因，隊長賈吉（Aaron Judge）的私人打擊教練申克（Richard Schenck）痛批洋基打者養成，賈吉對此不願評論，「別人的想法不是我能控制的。」

洋基昨天輸給紅人隊吞下3連敗，而申克的發言卻引發議論，洋基轉播單位「YES Network」在X貼文指出，賈吉打得好洋基就會贏球，但申克回覆：「他最近打出MVP表現還是18場輸掉13場，洋基打者養成有夠糟糕。」

賈吉今天賽前時被問到此題表示，也是記者給自己看才知道有此評論，「老實說，這與我無關，這是別人發表的評論，我無法幫別人背書，別人要做什麼我無法控制，我這邊沒什麼好說的。」

賈吉每2周會與申克一同訓練1次，地點並非大聯盟所屬場地，有時也有其他洋基隊友會加入，但申克的工作與洋基隊無關。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示，每個人都有發表意見的權利，「尤其是當球隊低潮的時候，我們穿著這身球衣，我知道有人會將我們視為標靶，但太在意反而是消耗自己，我們要煩心的事情已經夠多，重要的是做好自己的工作、好好邁出每一步。」

大聯盟 洋基 賈吉

延伸閱讀

MLB／新科全明星亞裔史蒂文關開轟贏球 打率遠超大谷、賈吉

MLB／洋基19戰14敗全聯盟最慘 賈吉：我們必須先得分

MLB／賈吉第32轟速率超越62轟球季 洋基卻吞近15戰第11敗

MLB／賈吉第31轟收拾藍鳥 打擊率追平大谷直逼三冠王

相關新聞

MLB／鈴木誠也10戰4轟 小熊王牌史提爾完投終於奪本季首勝

小熊隊日籍球星鈴木誠也近期扛起球隊四棒重任，手感火燙，今日對陣天使的比賽敲出近10場比賽的第4轟，也是本季的第12轟。而小熊先發投手史提爾（Justin Steele）表現威風八面，完投9局僅失1分，

MLB／私人打擊教練批洋基養成 賈吉：我無法控制

洋基隊最近19場比賽輸掉14場，打擊低迷是主因，隊長賈吉（Aaron Judge）的私人打擊教練申克（Richard S...

MLB／史肯斯7局8K寫紀錄比肩田中將大 海盜瘋狂7轟相挺

海盜隊火球狀元史肯斯（Paul Skenes）今天再次展現K功，7局投出8次三振、失2分，隊友更以平隊史7轟的瘋狂火力輸...

MLB／薛則本季首場優質先發仍吞敗 投了90球復出後新高

遊騎兵今主場迎戰教士，雙方三連戰賽前戰至1勝1敗。遊騎兵強投薛則（Max Scherzer）主投6.1局僅失3分，但不敵生涯首度入選明星賽的教士普洛法（Jurickson Profar）攻守俱佳的演出

MLB／交易傳聞不斷 小葛雷諾：想一輩子待在藍鳥

藍鳥隊日前傳出可能將明星球員小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與另一名陣中大將比切特（Bo Bichette）投入季中市場，交易傳聞始終不斷。對此，小葛雷諾受訪時表示：「我想一輩子

MLB／道奇三巨投復健進度良好 大谷傳接球30公尺術後最遠

「打者翔平」自開季以來手感火燙，目前位居國聯打擊排行榜第2名，但「投手大谷」自去年動刀後仍處於復健狀態，山本由伸及老將克蕭（Clayton Kershaw）兩名巨投也都進廠維修，近日三人復健進度都傳出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。