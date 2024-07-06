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MLB／鈴木誠也10戰4轟 小熊王牌史提爾完投終於奪本季首勝
小熊隊日籍球星鈴木誠也近期扛起球隊四棒重任，手感火燙，今日對陣天使的比賽敲出近10場比賽的第4轟，也是本季的第12轟。而小熊先發投手史提爾（Justin Steele）表現威風八面，完投9局僅失1分，奪下生涯首次完投勝，終場小熊以5：1力克天使。
鈴木誠也今天首打席面對天使隊先發投手坎寧（Griffin Canning）就開砲，挑戰最深遠的中外野大牆，形成一支2分打點的全壘打，幫助小熊先馳得點。鈴木誠也今天4打席的唯一一支安打就是這支2分砲，本季目前累積2成62打擊率，12轟，36分打點。
小熊隊本場比賽敲出9支安打，前6局就攻下5分。打線相挺之外，小熊王牌左投史提爾今天也繳出好表現，僅在第5局失掉唯一一分，最終完投9局，送出7K，拿下本季首勝。史提爾本季傷癒復出11場先發一勝難求，直到今天靠著自己完投9局，自家打線也給予支援終於奪勝，賽後受訪時也高興地表示：「球場、人群以及散發出來的能量，我身後的一切都非常特別，難以用言語形容。」
鈴木誠也的這支全壘打也是他大聯盟生涯第46轟，在大聯盟日籍選手中排名第5，不過距離排名第4的城島健司只差2轟，本季有望超越前輩紀錄。前3名分別是鈴木一朗117轟、松井秀喜175轟以及大谷翔平的198轟。
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